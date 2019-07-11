إليك مخاطر قيادة السيارة بخزان وقود شبه فارغ

الخليج ٣٦٥ نت – يعد الوقود العنصر الأساسي في تشغيل محرك السيارة، لذا فإن عدم وصول الوقود للمحرك يعني عدم دورانه، وتتمثل مشاكل الوقود في نفاذ الوقود دون علم السائق، وعلى الرغم من تنبيه كمبيوتر السيارة للسائق قرب نفاذ الوقود، إلا أن بعض السائقين يتجاهلون هذه التحذيرات، مما يؤدي إلى توقف السيارة فجأة بسبب نقص الوقود، وهو ما يؤدي إلى جلب الأضرار للسيارة.



ولقد حذر تورستن هيس خبير السيارات بالهيئة الألمانية للفحص الفني، من قيادة السيارة حتى نفاذ الوقود من الخزان بالكامل، حيث أن هذا الفعل الخاطئ يسبب أضرار بالغة في أجزاء دورة الوقود خاصة السيارات القديمة، وذلك لوجود ترسبات وأوساخ في قاع خزان الوقود تتسبب في انسداد وأعطال بمضخات الحقن أو مضخة البنزين.



وأشار الخبير الألماني إلى أن نفاذ الوقود في سيارات الديزل القديمة المزودة بنظام حقن ميكانيكي في حيز المحرك، يؤدي إلى توقف السيارة وإصابة المحرك بالأعطال، ويتطلب الأمر لتشغيله إجراء عملية مجهدة لتصريف الهواء يدويا من دورة الوقود.



أما بالنسبة للسيارات الحديثة، فإن الشركات العالمية المصنعة للسيارات تدّعي أنها محصنة ضد السير حتى فراغ خزان الوقود بالكامل، إلا أن هذا ليس دقيقاً بالكامل، ما يسبب أيضاً مشاكل للمحرك على الرغم من التقدم التقني في السيارات الحديثة وكفاءة فلاتر الوقود، حيث أن المحركات قد تمتص جزيئات الاتساخات، مما يسبب عدم الاحتراق النظيف للوقود.