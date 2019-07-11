جي ايه سي تتبرع بسياراتها للحفاظ على الحياة الطبيعية

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الخليج ٣٦٥ نت – منذ 2016، بدأت جي ايه سي تتعاون مع إدارة حديقة سانجانيوين “مصدر الأنهار الثلاثة” الوطنية الصينية والصندوق العالمي للحياة البرية ضمن برنامج الحفاظ على الحياة الطبيعية داخل الحديقة الضخمة، حيث تبرعت الصانعة الصينية بعدد من سياراتها الرائدة للدوريات هناك.
بجانب ذلك، أسست جي ايه سي برنامج للباحثين هناك بعنوان سفراء المناطق الرطبة “Wetland Ambassadors Program” في 2017.
بتعاون الأطراف الثلاثة، تم عقد العديد من التحقيقات الاستقصائية لمتابعة الحياة البرية في المنطقة، ما يتضمن عدة أنواع من الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث تم اكتشاف عدة حيوانات نادرة مثل النمور الثلجية والذئاب السوداء.
وفي العام الثالث من تعاون جي ايه سي مع إدارة حديقة الأنهار الثلاثة الوطنية والصندوق العالمي للحياة البرية، سوف يستمر الباحثين والمتطوعين ضمن برنامج سفراء المناطق الرطبة بالعمل هناك في مجموعة من الأنشطة التطوعية.
هذا وتستمر جي ايه سي موتور بدعم منشأة حديقة مصدر الأنهار الثلاثة الوطنية الصينية، فيما تأمل الشركة أن يساهم برنامج سفراء المناطق الرطبة في زيادة الوعي العالمي حول مدى أهمية حماية البيئة بجانب إلهام الكثيرون من حول العالم كي ينضموا لجهود الشركة في الحفاظ على الطبيعة كما هي والسعي نحو مستقبل خالي من التلوث.
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