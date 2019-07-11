ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2020 تظهر في تشويقية رسمية قبل تدشينها

الخليج ٣٦٥ نت – تمكن المصورون التجسسيون سابقاً هذا العام من التقاط بضعة صور لاختبارات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2020 الاختبارية في السويد في طقس بارد للغاية، واليوم قررت الصانعة اليابانية التشويق للـSUV الجديدة ذات منصة هيكل على الإطار من خلال الكشف عن مظهر مقدمتها المحدثة قبل تدشينها رسمياً في تايلاند يوم 25 يوليو القادم.

تظهر لنا الصورة شكل مقدمة الـSUV، والتي لا تبدو مختلفة كثيراً عن واجهة بيك اب L200 المستندة عليها، كما، أن مظهر الدرع الديناميكي مستمر كما هو مع نفس الشبك والمصابيح الأمامية بجوار الأضواء النهارية الجديدة، في حين حصل المصد الأمامي على تصميم رياضي أكثر يحمل مجموعة ثانية من المصابيح السفلية مختلفة الشكل على جانبيه.

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لم تكشف ميتسوبيشي عن تفاصيل تحديثات باجيرو سبورت 2020، ولكنها أكدت وجود عدة تحسينات بالتصميم والراحة والجودة، ونظراً لارتباطها الكبير بـ بيك اب L200، من المتوقع أن تأتي بنفس محركها من نوع 2.4 لتر تيربو ديزل بقوة 178 حصان وعزم 430 نيوتن.متر مع ناقل 8 سرعات أوتوماتيكي بدفع رباعي مع أنماط قيادة مختلفة للحصى والثلج والوحل والرمل والصخور.

هذا وسوف تأتي الـSUV المحدثة مع أنظمة أمان بيك اب L200 كذلك مثل نظام تفادي الاصطدامات الأمامية، رصد البقعة العمياء، التحذير من المرور الخلفي، تفادي التسارع الخاطئ بالرادار لوقف السيارة قبل أن تصطدم بسيارة أخرى عنده الاندفاع فجأة، وشاشة رؤية محيطية.