7 سيارات تستقبل "يوليو" بتخفيضات جديدة تصل لـ79 ألف جنيه

أقر عدد من وكلاء السيارات تخفيضات جديدة على أسعار علاماتهم التجارية، خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، بنسب تراوحت بين 3.000 جنيه، وحتى 78.800 جنيه.

البداية مع نيسان "سنترا"، التي شهدت تخفيضات بواقع 18.000 جنيه، على فئتيها، بالمقارنة مع أسعارهما في يونيو الماضي، ليصبح سعر الفئة P1 القياسية 269.000 جنيه، بدلًا من 287.000 جنيه، والفئة P2، الأعلى تجهيزًا، تراجع سعرها إلى ما دون 300.000 جنيه، ليصل إلى 287.000 جنيه، بدلًا من 305.000 جنيهات.

كما تراجعت أسعار نيسان "صني" السيدان، صغيرة الحجم، بقيمة 11.000 جنيه، على جميع فئاتها، وأصبح سعر الفئة AT STANDARD القياسية، يبدأ من 209.000 جنيهات مقارنة بـ220.000 جنيه في يونيو، والفئة الثانية FULL OPTION تباع بعد التخفيض بـ220.000 جنيه، بدلاً من 231.000 جنيه، أما الفئة الثالثة والأعلى SUPER SALON فبات سعرها بعد التخفيض 231.000 جنيه، بدلًا من 242.000 جنيه.

أما نيسان "قشقاي" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، التي يتم استيرادها من مصانع الشركة اليابانية في المملكة المتحدة، فبلغ معدل تراجع أسعارها في يوليو 15.000 جنيه.

وتتوفر قشقاي في مصر بثلاث فئات من التجهيزات، ويبدأ سعر الفئة BASE القياسية من 379.000 جنيه، بدلًا من 394.000 جنيه، والفئة HIGHLINE الثانية 409.000 جنيه، مقارنة بـ424.000 جنيه

SPORT

في يونيو، فيما أصبح سعر الفئةالثالثة، والأعلى تجهيزًا 439.000 جنيه، بدلًا من 454.000 جنيه.

كما أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن تخفيض أسعار جميع فئات سيارتها هيونداي إلنترا AD "فيس ليفت" السيدان، وتراوحت نسبة التخفيض التي أقرها وكيل هيونداي على السيارة بين 3.000 جنيه وحتى 10.000 جنيه للفئات الأعلى، لتصبح أسعار السيارة الرسمية بعد التخفيضات تبدأ من 296.900 جنيه للفئة GL القياسية التي كانت تباع بسعر رسمي 299.900 جنيه، بفارق 3000 جنيه، أما الفئة الثانية GL SR فأصبحت تباع بسعر رسمي 306.900 جنيه، بدلًا من 309.900 جنيه، والفئة الثالثة GL DAB ABS أصبح سعرها بعد التخفيض 326.900 جنيه، بدلًا من 329.900 جنيه، أما الرابعة HL بات سعرها الرسمي 341.900 جنيه بدلًا من 344.900 جنيه، فيما شهدت الفئة الخامسة GLS Exclusive تراجعًا بنحو 8.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 361.900 جنيه بدلًا من 369.900 جنيه، وأقر الوكيل المصري أكبر نسبة تخفيض على الفئتين السادسة والسابعة،

GLS Fully

GLS Limited

التي وصلت إلى 10.000 جنيه، وبذلك أصبح سعر الفئة379.900جنيه، بدلًا من 389.900 جنيه، والفئة الكاملة من السيارةأصبح سعرها الرسمي 429.900 جنيه بدلًا من 439.900 جنيه.

كشف القصراوي جروب، الوكيل الجديد لعلامة سيتروين الفرنسية في مصر، عن قائمة أسعار شهر يوليو، التي شهدت تخفيض أسعار طرازين، أولهما سيتروين "سي إليزية" السيدان، التي يقدمها الوكيل بفئتين فقط بدلًا من ثلاث فئات، بسعر رسمي يبدأ من 225.000 جنيه لفئة Comfort التي كانت تقدم بسعر رسمي 239.800 جنيه، أي بفارق 14.800 جنيه، كما قدم وكيل سيتروين الجديد الفئة الثانية Exclusive Plus بسعر رسمي 255.000 جنيه، بدلًا من 264.800 جنيه، بفارق 9.800 جنيه.

قدم القصراوي جروب تخفيضات على سيتروين "جراند سي 4" سباعية المقاعد، هي الأكبر في يوليو، حيث وصلت نسبة التخفيض إلى 78.900 جنيه، وأعلن عن توافرها بفئتين من التجهيزات بدلاً من فئة واحدة.

Advertisements

أصبحت أسعار السيارة الرسمية تبدأ من 405.900 جنيه لفئة GRAND بدلًا من 484.800 جنيه، بفارق 78.900 جنيه، كما قدم الوكيل نسخة أعلى تجهيزًا PLUS GRAND -تقدم للمرة الأولى في السوق المحلية- بسعر رسمي 420.000 جنيه.

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "جيلي" الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار طراز "إمجراندX7" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراجعت أسعار إمجراندX7 التي تتوفر في السوق المحلية بفئة واحدة من التجهيزات، بواقع 25.000 جنيه في يوليو الجاري، مقارنة بأسعارها في يونيو الماضي.

وبعد التخفيض أصبح السعر الرسمي لجيلي إمجراند X7 الجديدة 275.000 جنيه، بدلًا من 299.900 جنيه.