فولكس واجن تقدم إحدى مميزات رولزرويس في سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – تعد فولكس واجن ارتيون حالياً هي أفخم طرازات الصانعة الألمانية، والتي تأتي بمحرك 4 سلندر 2 لتر بقوة 268 حصان بدفع رباعي وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

تتميز ارتيون بتصميم فائق الأناقة مع خلفية من نوع ليفت باك تشبه اودي A7 وهي تأتي بأسعار تبدأ عالمياً عند 198,000 ريال، مما يجعلها حل وسط بين السيارات التقليدية وسيارات اودي الفاخرة، ولكن نظراً لأن فولكس واجن ترغب بمنافسة السيارات الفاخرة أكثر، فقد قررت توفير خيار جديد مميز في سياراتها مستوحى من سيارات رولزرويس لجذب المشترين.

تحمل الميزة الجديدة اسم أغطية محاور فولكس واجن الديناميكية “Dynamic Volkswagen Hub Caps”، والتي تنوي الصانعة الألمانية توفيرها مستقبلاً بشكل اختياري في بعض طرازاتها الأعلى، حيث تعتمد على وجود غطاء فوق منتصف محور العجلات الأربعة بحيث يكون قابل للإزالة عند الرغبة في استبدال العجلة، ويأتي كل من الأغطية الأربعة مع نظام توازن ذاتي يجعل الغطاء في وضعه الصحيح طوال الوقت كما نرى في الصورة أعلاه، بغض النظر عن سرعة السيارة.

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قدمت رولزرويس الميزة ذاتها في سياراتها المختلفة منذ بضعة أعوام، وعلى الرغم من أنها قد تكون ميزة بسيطة، إلا أن وجود ميزة مستوحاة من سيارات رولزروبس دائماً ما ستزيد من مستوى فخامة وقيمة أي سيارة.

هذا وقد أعلنت فولكس واجن أن سعر هذه الأغطية سيكون 194.58$ (730 ريال)، ويمكن تثبيتها على عجلات أي سيارة تتناسب معها، وذلك كي تضيف طابع خاص من الفخامة الفائقة لموديلات فولكس واجن.