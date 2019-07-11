أشياء ترفض رولزرويس تغييرها في سياراتها لعملاءها

الخليج ٣٦٥ نت – تسمح رولزرويس لعملائها بتعديل وتخصيص سياراتهم حسب الطلب كيفما شاؤوا، سواء تضمن ذلك طحن 1,000 ماسة واستخدامها في طلاء الخارجية أو تعديل السقف الداخلي ليتضمن ألياف ضوئية تحاكي نجوم السماء الليلية، إلا أن هناك عدة أشياء لا تسمح الصانعة البريطانية فائقة الفخامة بتغييرها مهما بلغ ثراء عملائها.

نظراً لاختلاف الأذواق، تسمح رولزرويس بإضافة الكثير من التعديلات على داخلية وخارجية سياراتها، ولكن في حالة كان التعديل مخالف للقانون، فلن تنفذه الشركة، ويتضمن ذلك إزالة أي عبارات تحذيرية على المرايا الجانبية أو الواقي الشمسي في الزجاج الأمامي.

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لا تسمح رولزرويس أيضاً بتغيير لون شعارها على سياراتها، والذي عادة ما يكون فضي على أسود، أو أسود على فضي في نسخ بلاك بادج.

هذا وللحصول على فكرة أدق عن ما تقدمه رولزرويس في برنامجها لتخصيص سياراتها حسب الطلب، يمكن النظر إلى صور إصدار ايجل من من طراز ايجل الفاخر، والتي تركز تعديلاتها على المقصورة.