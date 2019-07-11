تعرف على كيفية إصلاح أبرز 6 أعطال في ريموت كنترول السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت في الآونة الأخيرة في السيارات العديد من التقنيات الحديثة التي تعمل على راحة قائد السيارة، منها تقنية “الريموت كنترول” أو “مفتاح التحكم عن بعد” وهي تقنية ساعدت على فتح أبواب السيارات بدون استخدام المفاتيح التقليدية، لكن صاحب هذه التقنية العديد من الأعطال والمشاكل، واليوم سنستعرضها وكيفية إصلاحها.



1- توقف الريموت عن العمل

توقف الريموت غالباً ما يكون بسبب تلف البطارية أو بسبب تحركها عن موضعها، لذا قم بفتح الريموت وأبحث عن حجر كريستال صغير، ثم قم بالضغط عليه جيدا ليثبت في موضعه، في حال استمرار توقف الريموت قم بتغيير البطارية.

2- صدأ المعادن

في بعض الحالات بسبب الرطوبة يتكون صدأ على أطراف المعادن داخل الريموت، لذا كل ما عليك هو تنظيف الصدأ جيدأ ليعمل الريموت مرة أخرى.

3- عمل متقطع

في بعض الحالات قد تجد الريموت يعمل ثم يتوقف بشكل متكرر، في هذه الحالة ستجد معدن كابل البطارية غير ثابت مع البطارية فقم بتثبيته، أو قد تجد معادن حجر الكريستال في حاجة للحام بسيط ليعود عمل الريموت بكفاءة.

Advertisements

4- اتساخ الأزرار

إذا وجدت بعض أزرار الريموت تعمل بسهولة والأخرى متوقفة، فهذا يدل على اتساخ الأزرار، في هذه الحالة يجب خلعها وتنظيفها جيداً وتركيبها مرة أخرى.

5- تلف الأزرار

مع الاستخدام الكثير أو السيئ قد تتلف الأزرار، في هذه الحالة قم بخلعها وتغييرها بأزرار جديدة.

6- تعرض الريموت للمياه

يجب في هذه الحالة فك الريموت ونزع الجلدة والأزرار وتنشيفه عبر فرشاة أسنان صغيرة جيداً، ثم تنشيف الهيكل بالهواء الطلق لمدة 7 ساعات كحد أدنى ومن ثم تجميع الأجزاء ليعود الريموت إلى عمله بشكل طبيعي.