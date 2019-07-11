نائب أمير مكة يستقل قطار المشاعر المقدسة

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً لنائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان وهو يتفقد مركز التشغيل والصيانة والتخزين التابع لقطار المشاعر.
وكان ذلك من خلال استقلاله لـ”قطار المشاعر”، لكي يتأكد ما إذا كان جاهزاً بشكل كامل لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440 هـ أم لا، وكان قد وفر مركز تشغيل القطار 7 آلاف وظيفة موسمية لإدارة الحشود بمحطات القطار.
ويتضمن المشروع 17 قطاراً و204 عربة تستوعب كل منها 300 راكب، في 9 محطات تبدأ من مكة المكرمة ثم 3 محطات في مشعر عرفات و3 في مشعر مزدلفة، ثم محطة في بداية مشعر منى وأخرى وسطه، وتكون المحطة الأخيرة عند الدور الرابع بجسر الجمرات.
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