كتب: باسل الحلواني
أخطرت مجموعة جى بى غبور أوتو، وكيل علامة جيلي في مصر، شبكة موزعيها، بالقائمة السعرية الجديدة لسيارات العلامة الصينية، والتى شهدت تخفيضات تصل إلى 24 ألف جنيه على طراز جيلي "ايمجراند x7"، خلال شهر يوليو الجاري.
ووفقاً لأحدث قائمة سعرية، فإن أسعار جيلي "ايمجراند x7"، تراجعت إلى 275 ألف جنيه بدلاً من 299 ألف جنيه، فيما استقر سعر جيلي "ايمجراند 7"، عند 189 ألف جنيه، وكذلك
جدير بالذكر أن "جيلي"، تستحوذ على حصة سوقية قدرها 2.2% بعدما تمكنت من بيع 890 مركبة من إجمالى مبيعات سيارات الركوب الملاكى، التى بلغت 41 ألفًا و154 وحدة خلال الشهور الخمسة الأولى من 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر شهدت تخفيضات تصل إلى 24 ألف جنيه.. تعرف على أحدث قائمة سعرية لـ"جيلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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