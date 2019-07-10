“بالصور” سيارة تحطم واجهة محل “ستاربكس” بكورنيش جدة

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الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت صور لسيارة تاهو تصطدم بواجهة مقهى ستاربكس الشهير بكورنيش جدة، فتفاجأ المتواجدون داخل المقهي بذلك، ولكن لم يصب أحد بجروح بفضل الله.
وحدث ذلك نتيجة فقدان سائق السيارة السيطرة عليها، بسبب انخفاض نسبة السكر لديه إلى 40، مما أدى إلى دخوله في نوبة إغماء أثناء قيادته للسيارة، لتنحرف عن مسارها الطبيعي وتقتحم واجهة المحل الزجاجية وتحطمها.
وسارع العاملون بالمحل لإسعاف السائق بعد أن علموا أنه يعاني من انخفاض السكر، فقاموا بتزويده بقليل من السكر والماء حتى استعاد وعيه.
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