بنتلي EXP 100 GT الاختبارية تكشف نفسها رسميا

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي أخيراً عن EXP 100 GT الاختبارية، وهي سيارة جران توريزمو فاخرة كهربائية بالكامل لتمثل مستقبل موديلات الشركة في 2035.
وتحتفل هذه السيارة بالذكرى المئوية لبنتلي.. ويشمل مولدها الكهربائية أربعة موتورات كهربائية بقوة إجمالية 1,340 حصان وعزم دوران 1,491 نيوتن.متر، وصرحت بنتلي أن السيارة بإمكانها التسارع إلى 96 كم\س في أقل من 2.5 ثانية بسرعة قصوى 300 كم\س.
من المتوقع أن التطور في التكنولوجيا سيرفع من كثافة طاقة البطاريات الكهربائية بخمسة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي، لذا لا عجب في أن EXP 100 GT ستشحن 80% من طاقتها في 15 دقيقة فحسب، بمدى 700 كيلومتر لكل شحنة كاملة ووزن 1900 كيوجرام، وهو مبهر لسيارة بهذا الحجم.
ربما أهم ما في السيارة الاختبارية هو المساعد الشخصي الذكي داخلها، والذي سيتبنأ بحاجات السائق وسيسعى لتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة بناء على معرفته بالمالك، لتشمل أمور مثل التحكم في سطوح المقعد لتقديم المزيد من الدعم أثناء القيادة وغير ذلك.
كما تأتي السيارة بتقنية تتبع حيوية لحركات العيون والرأس وضغط الدم لمتابعة حالة السائق على الدوام والتدخل في حالات الطوارئ.. هي سيارة ممتازة لا شك، ولكن السؤال هنا هل ستنتظر 16 عاماً قبل صنع بنتلي لها؟
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