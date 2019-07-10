عدم الالتزام بقواعد استعمال أنوار التلاقي مخالفة مرورية وهذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عدم الالتزام بقواعد استعمال أنوار التلاقي، فالالتزام بها يُعد من آداب الطريق. وكانت التغريدة: “مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي، وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٢)”. ووفقاً لجدول المخالفات رقم 2، فيُفرَض على المخالف غرامة مالية لا تقل عن 150 ريالاً ولا تزيد على 300 ريال، وتضمّن جدول المخالفات أيضاً، عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة وإساءة استعمال منبه السيارة، وعدم تقديم السيارة للفحص الفني الدوري، ومخالفة تنظيمات السير على الطرق، وعدم ربط حزام الأمان.

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