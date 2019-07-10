"كيان" تقدم مفاجآت خاصة لعملاء "سيات" بالساحل الشمالي

أعلنت شركة كيان إيجيبت الوكيل الحصري لعلامة سيات الإسبانية في مصر، عن توفير مركز صيانتها الخاص لخدمة عملاء سيات، في فترة الصيف بالساحل الشمالي، وذلك بمحطة توتال بجوار بوابة مارينا 5، حرصا من الشركة لتلبية احتياجات عملائها في خدمات ما بعد البيع طوال فترة الصيف وتقديم الصيانات الدورية والطارئة اللازمة.

ويأتي مركز خدمة كيان إيجيبت لتوفير خدمة سريعة ومريحة

في الساحل الشمالي، ليتيح لعملاء سيات الاستمتاع بأجازتهم الصيفية بدون الحاجة إلى القلق بخصوص صيانة سيارتهم الدورية، ويعمل مركز الصيانة طوال أيام الأسبوع من بداية شهر يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس 2019 ، على أن تكون مواعيد العمل من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 10 مساء،وذلك من دون الحاجة لأي حجز مسبق للصيانة.

وأعلنت الشركة عن عرض خاص لعملاء سيات بالمركز الصيفى بالساحل الشمالي، بتقديم زيت المحرك مع فلتر الزيت كهدية عند عمل الصيانة الدورية للسيارة، ليكون هذا العرض الترويجي فعالا بدايةً من شهر يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس 2019.

جدير بالذكر بأن شركة كيان إيجيبت توفر 5 مراكز خدمة معتمدة لعلامة سيات في المعادي ومصر الجديدة والعبور بالقاهرة وأبو رواش بالجيزة وسموحة بالأسكندرية إلى جانب مركز الخدمة الصيفي بالساحل الشمالي.