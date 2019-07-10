كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رولز رويس كولينان تبهر الجميع في احتفال السرعة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ ظهور رولز رويس كولينان وهي لاتزال محط أنظار الجميع، الـ SUV التي تجمع بين القوة والفخامة حضرت مهرجان Goodwood للسرعة في بريطانيا.

كان السائق البريطاني داريل جونز بطل القيادة على مضمار Goodwood الضيق، فعلى الرغم من وزن السيارة الثقيل إلا أنها كانت تلتهم الطريق و تتخطى المنعطفات بثبات بفضل محركها V12 سعة 6.75 لتر، كما ساعد كولينان ارتفاعها عن الأرض بمقدار 22 إنش في وضعية قيادة الطرق الوعرة، ولكن يبدو أنه تم رفعها عن الأرض لهذه الدرجة خصيصًا لهذا السباق.