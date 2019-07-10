كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة نيسان موتور أيجيبت، عن عرض محدود على سيارتها نيسان قشقاي، بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي، تتحمل بموجبه نيسان أول 7 أقساط من ثمن السيارة.
كما أعلنت "نيسان"، تقديم تحملها تكلفة البنزين، عند شراء "قشقاي"، حتى العام 2020، وذلك من خلال تقديم كوبونات للبنزين بما يعادل 600 لتر، مايعد ميزة كبيرة لكل العملاء الذين يريدون اغتنام الفرصة والحصول على قشقاي خلال شهر يوليو والاستفادة من هذا العرض المميز.
وتعد نيسان قشقاي، أكثر طرازات نيسان مبيعاًفي مصر والعالم في فئة سيارات الـ SUV، فهي الاختيار الأمثل لمن يبحث عن سيارة عائلية عملية، مزودة بمجموعة من أحدث التقنيات التي تجسد رؤية ”Nissan Intelligent Mobility”، التي تحول السيارة إلى شريك أكثر استجابة، وتعتمد قشقاي على محرك بسعة 1.2 Turbo يولد 117 حصانا ويعمل بوقود 92 وهو ما يجعل السيارة أقل استهلاكاً للوقود وأكثر كفاءة بين فئاتها.
وتقدم" قشقاي " حزمة متكاملة من
أما عن عوامل الأمن والسلامة فتأتي قشقاي بـ 6 وسائد هوائية بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا ركن خلفية. كما تقدم قشقاي نظام متقدم للعزل وتقليل ضوضاء المحرك والرياح ومجموعة متكاملة من انظمة الفرامل المتقدمة ABS وEBD .
وتأتي أعلي فئة من قشقاي بتقنية Around View Monitor التي تساعد السائقين على مراقبة محيطهم بتقنية رؤية 360 درجة، وجنوط رياضية قياس 19 بوصة.
كانت هذه تفاصيل خبر "نيسان" تكشف أحدث عروضها على "قشقاي" خلال "يوليو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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