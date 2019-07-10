هيونداي: سنكشف قريبا عن سيارتنا البيك اب

الخليج ٣٦٥ نت – منذ كشفت هيونداي عن سانتا كروز بيك اب الاختبارية في 2015 وقد تكاثرت الإشاعات والتخمينات عن موعد تقديم الصانعة الكورية لنسخة إنتاجية للبيك اب، وهذا الوقت قد اقترب أخيراً.

البيك اب الاختبارية التي تم تدشينها في معرض ديترويت للسيارات 2015 كانت بجسد كروس اوفر وخمسة مقاعد مع محرك ديزل تيربو 2.0 لتر وباب خلفي بامتداد مائل، وقد صرح نائب رئيس الذراع الأمريكية لهيونداي أن الشركة ستدخل سوق البيك اب الأمريكي قريباً، ما يؤكد على تطوير النسخة الإنتاجية لسانتا كروز.

السيارة ستكون متنوعة جداً في وظائفها، كما لمح إلى إنتاجها في أمريكا الشمالية، أي تحديداً الولايات المتحدة في الغالب لتفادي التعريفات الجمركية الضخمة التي وضعها الرئيس الأمريكي ترامب على واردات السيارات المكسيكية.

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ويُذكر أن هيونداي تصنع بالفعل النترا وسوناتا وسنتافي في مصنع الشركة في ولاية الاباما، والتي تنتج 400,000 سيارة سنوياً.. والآن ليس أمامنا سوى انتظار المزيد من المعلومات عن مواصفات السيارة وموعد التدشين قريباً.