هوندا سي ار في 2020 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تم تدشين الجيل الخامس من هوندا CR-V في عام 2016، ونعلم كيف تسير الأمور بسرعة في عالم الـ SUV، حيث ظهرت صور تثبت أن الموديل سيحصل على فيس ليفت قريباً، وإن كانت التحديثات محدودة في الأمام والخلف.

في الخلف نرى انخفاض موضع أنانبيب العادم وتغييرات خفيفة أخرى في تصميم الخلفية، بينما في الأمام نلاحظ تحديثات خفيفة لشكل المصابيح الأمامية وشبكة التهوية والعمود المركزي الكرومي الذي يبدو أكبر من الموديل الحالي.

من المتوقع تحديث أنظمة السيارة الداخلية لتناسب أحدث تقنيات هوندا، مع إضافة أنظمة سلامة قياسية جديدة، ومن الغالب أن تبقى المحركات كما هي لتشمل محرك ضغط هواء 2.4 لتر وآخر تيربو 1.5 لتر بقوة 184 حصان و190 حصان بالترتيب ونظام دفع أمامي أو رباعي وجير CVT.

من المتوقع الكشف عن السيارة في أواخر العام الحالي وطرحها كموديل 2020.