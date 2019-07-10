شيفروليه كمارو تحصل على إصداري “الصدمة والأسود”

الخليج ٣٦٥ نت – السيارات العضلية تحتاج لمحركات V8 كبيرة، ولكن قوانين الانبعاثات الصارمة حول العالم والضرائب الكربونية المرتفعة تركت تأثيراً عميقاً لدرجة أنه بالإمكان الآن شراء شيفروليه كمارو بمحرك 238 حصان فقط.. في روسيا.

شيفروليه أطلقت إصداري “الصدمة” و”الأسود” الجديدين لكمارو 2019 في روسيا، بمحرك 2.0 لتر بأربع سلندرات بقوة 238 حصان فقط، مع عزم دوران 400 نيوتن.متر، ويتم إرسال القوة إلى العجلات الخلفية عبر جير اوتوماتيكي بثمان سرعات.

وصرحت شيفروليه أن هذه الإصدارات تتسارع إلى 100 كم\س في 5.9 ثانية، أي أبطأ بـ 0.4 ثانية من النسخة الأمريكية.. ويأتي إصدار الصدمة لكمارو بطلاء أصفر\أخضر جديد مع شرائط سوداء وجنوط 20 إنش أسود وشعار خاص بالإصدار وجلود سوداء في الداخل، مع اقتصار الإنتاج على 30 نسخة فقط بسعر يعادل 200,000 ريال.