كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجنب ملء خزان وقود السيارة بالكامل في الصيف لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصى خبراء السيارات الألمان بتجنب ملء خزان وقود السيارة حتى حافته الأخيرة في أيام الصيف الحارة، حيث تؤدي حرارة الطقس الشديدة إلى ارتفاع درجة حرارة الوقود سواء كان بنزين أو ديزل (سولار) وهو ما يؤدي إلى تمدد الوقود بما قد يؤدي إلى تسرب الوقود من الخزان.

وتسرب الوقود في هذه الحالة لن يكون فقط ضارا بالبيئة فقط، وإنما أيضا يمكن أن يؤدي إلى تلف طلاء السيارة وطبقة حماية جسمها المعدني في الحالات الشديدة، إلى جانب احتمال اشتعال النيران في السيارة.

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وأشار أحد أندية السيارات الألمانية، إلى أنه ليس من الحكمة استمرار ضخ الوقود إلى الخزان عندما تتوقف المضخة عن الضخ آليا وبخاصة في فصل الصيف.

وبحسب نادي "كيه إس" للسيارات الألماني فإنه يتم تخزين الوقود في صهاريج محطات الوقود في درجة حرارة تتراوح بين 5 إلى 10 درجات، فإن كانت درجة الحرارة في الخارج 30 درجة أو أكثر، فإن هذا يعني زيادة درجة حرارة الوقود بسرعة إلى أكثر من 20 درجة مما يؤدي إلى تمدد الحيز الذي تشغله كمية الوقود بنسبة 2% تقريبا.

لذلك فإنه في حالة خزان الوقود سعة 50 لتر يجب ألا تزيد الكمية التي يتم ضخها إليه عن 49 لتر وترك المساحة المتبقية لتمدد الوقود. ويمكن للسائقين ملء الخزان بالكامل عندما يكونوا في بداية رحلة طويلة وسيستخدمون السيارة في هذه الرحلة بعد تموينها مباشرة.