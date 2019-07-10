مرسيدس SL الجيل القادم ترغب في استعادة مجدها

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس بنز SL الجيل القادم ترغب في إعادة الرودستر الأسطورية لمجدها السابق عبر استخدام سقف قماشي ومقاعد خلفية صغيرة ولكن عملية.

الجيل القادم من SL سيكون من تطوير AMG بالكامل وستعتمد على نسخة مطولة ومحدثة من منصة AMG GT ذات المقعدين، ولكن الهدف من التوجه نحو المقاعد الأربعة في الموديل الجديد هو تمييزه عن GT رودستر، كما ستحل SL القادمة محل S-Class كابورليه يوماً ما.

للأسف، السيارة الجديدة لن تحصل على محرك الـ 12 سلندر للجيل الحالي من SL، ولكن محرك تيربو بست او ثمان سلندرات مع مساعدة من نظام هجين 48 فولت ستكون أكثر من كافية لضمان قوة وعزم دوران SL.

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موديل SL فقد هيبته السابقة لدرجة ظهوره في إعلانات تلفازية بجانب شخصيات كرتونية تقليدية، ولكن لنذكر أنه خليفة موديل 300SL باجنحة النورس، وهي واحدة من أكثر السيارات الأيقونية في التاريخ، ومرسيدس الآن لديها فرصة العودة لهذا العصر الذهبي السابق.

من المتوقع الكشف عن مرسيدس SL الجيل القادم في 2021 كموديل 2022، بأسعار تتراوح حول 100,000 دولار (375,000 ريال).