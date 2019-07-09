“بالصور” الكشف عن اسعار نيسان جي تي ار 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد نيسان لبدء طرح مجموعة طرازات GT-R المحدثة في الأسواق، حيث ستتوفر السيارة الأعلى بالأداء لدى الصانعة اليابانية في 4 فئات مختلفة تتضمن GT-R Premium وإصدار ذكرى 50 عام “50th Anniversary Edition” وإصدار الحلبات “Track Edition” ونيسمو.

يبدأ طرح نيسان GT-R في الأسواق الأمريكية بداية من يوم 25 يوليو المقبل للفئة القياسية مع سعر يبدأ عند 113,450$ (425,440 ريال)، فيما يأتي إصدار الذكرى 50 ببعض الإضافات مقابل زيادة قدرها 8,500$ (31,750 ريال)، حيث تأتي النسختين مع شواحن تيربوتشارجر محدث وعجلات 20 إنش جديدة بجانب عادم تيتانيوم، نظام مضاد للضوضاء داخل المقصورة مع تقنية لتحسين الصوت بجوار لون داخلية رمادي جديد ذو تطريزات يدوية بالكسوة الجلدية.

في حين ستحصل نسخة إصدار ذكرى 50 عام على لون أزرق مميز خارجي مع خطوط سباقات بيضاء، حيث تتوفر باللون الأبيض اللؤلؤي مع شرائط حمراء أو الفضي اللامع مع شرائط بيضاء مع سقف داخلي مغطى بجلد ألكانتارا الفاخر وواقيات شمسية.

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بينما سيتأخر إصدار الحلبات من GT-R 2020 حتى يوم 25 أغسطس لتأتي بسعر يبدأ من 145,540$ (545,775 ريال) مع عجلات 20 إنش نيسمو وجناح خلفي من ألياف الكربون بجانب مكابح من سيراميك الكربون، كما تضم المقصورة عدة لمسات سوداء وحمراء مع مقاعد ريكارو الرياضية فيما يأتي إصدار الحليات مع نفس محرك نيسمو من نوع V6 سعة 3.8 لتر بقوة 600 حصان وعزم 652 نيوتن.متر، بينما محرك فئات Premium وإصدار الذكرى 50 بقوة 565 حصان وعزم 633 نيوتن.متر فقط.

وبالنسبة لسعر GT-R 2020 نيسمو، فسوف يبدأ عند 210,740$ (790,275 ريال) فور إطلاقه يوم 12 من شهر يوليو الجاري، وهي تتميز بوزن أخف مع مكابح وعجلات وإطارات وصندوق تروس محدث، وهو ما يساهم في تقديم أداء أفضل بفارق 2.5 ثانية عن الموديل السابق في الوقت اللازم لدورة كاملة حول حلبة نيسان للاختبارات، كما أن نسخ نيسمو مصنوعة يدوياً بالكامل من قبل أكثر فنيي نيسان خبرة ومهارة.