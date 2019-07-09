كيا بيجاس 2020 الجديدة تصل الى السعودية “صور ومعلومات”

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت وكالة كيا الجبر في السعودية اليوم باستقبال سيدان كيا بيجاس 2020 الجديدة كلياً تحت المدمجة بحجم أصغر من ريو، وهي تأتي بنية إشعال المنافسة في هذه الفئة من السيارات الصغيرة ذات الأسعار المنخفضة مع الكثير من المميزات والتجهيزات.

من حيث التصميم، تتبنى بيجاس لغة تصميم كيا الأيقونية مع شبك أنف النمر الأيقوني من العلامة الكورية بجانب عجلات 14 إنش ومصابيح أمامية هالوجين بجانب أضواء نهارية LED ومصابيح ضباب حسب الفئة.

أما بالمقصورة، تأتي كيا بيجاس 2020 مع مقاعد رحبة ومريحة للسائق والركاب مع زجاج ومرايا جانبية كهربائية إضافة إلى عجلة قيادة مكسوة بالجلد مع شاشة عدادات رقمية صغيرة مع دعم الاتصال بالهواتف الذكية ووجود كاميرا خلفية للمساعدة في الركن وأزرار متعددة المهام بعجلة القيادة.

تتضمن تقنيات الأمان الأخرى كذلك وجود وسائد هوائية للسائق والركاب مع نظام ABS لمنع انغلاق المكابح مع تقنية منع تشغيل المحرك لحماية السيارة من السرقة في حالة عدم وجود المفتاح المخصص لذلك.

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تقدم لنا كيا بيجاس 2020 الجديدة كلياً محرك 1.4 لتر بقوة 95 حصان وعزم 132 نيوتن.متر مع ناقل 4 سرعات أوتوماتيكي بدفع أمامي، وهو ما يجعلها من أنسب السيارات للقيادة داخل المدن بسلاسة تامة مع استهلاك وقود معقول بمعدل 17.8 كم/لتر.

هذا وسوف تأتي كيا بيجاس 2020 الجديدة كلياً في السعودية بفئتين مع نفس المحرك والناقل، على أن يتم الإعلان عن الأسعار قريباً لدى الوكيل الرسمي كيا الجبر، مع بدأ البيع في سبتمبر المقبل.