كل ما تحتاج معرفته عن جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2019

Oprah Sagal – بعد أسبوع من الإجازة، ستنطلق أحد أشهروأروع المجريات في روزنامة الفورمولا 1 وهي الجائزة البريطانية الكبرى.

تستضيف حلبة سيلفرستون المهددة بالخروج من الروزنامة وهي أحد أعرق وأجمل الحلبات في العالم الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2019 نهاية الأسبوع الجاري، ويعتبر هذا السباق التي تستضيفه الحلبة من السباقات الملحمية والديراماتيكية.

وبالطبع، سنشهد مسرحاً لمنافسة شرسة بين الفرق الثلاث وخاصة بعد فوز ماكس فيرستابن بمحرك الهوندا لفريقة أستون مارتن ريد بل في السباق النمساوي السابق وتألق فريق فيراري بوتيرة أسرع عن البقية بالرغم من عدم ضغط المرسيدس على سيارتهم بسبب الأجواء الحارة حتى لا يواجهوا مشاكل في الموثوقية.

إذا، دعونا نستكشف بعض الحقائق عن هذه الجائزة في نقاط:

– تعد جائزة بريطانيا الكبرى أول سباق في بطولة العالم للفورمولا 1 في الحقبة الحديثة 1 من اصل 7 سباقات في روزنامة 1950 .

– أول من فاز على أرضها الإيطالي جوزيبي فارينا لفريق ألفا روميو.

– في عام 1955 تبادلت حلبتا سيلفرستون و أينتري في إستضافة جائزة بريطانيا الكبرى ولكن مع حلول ستينيات القرن الماضي، إكتفت الجائزة بحلبتا سيلفرستون وبراند هاتش.

– توجد في حلبة سيلفرستون مدرسة للسباقات بتمويل من الحكومة وذلك لتعليم مهارات السباقات لدعم سائقي المستقبل

– طرأت تغييرات كبيرة بإدخال تصاميم جديد لمسار حلبة سيلفرستون عام 2010 لتحسين مواقع المتفرجين والمرافق العامة لتوفير تحدٍ أكبر للسائقين وافتتاح مسار جديد على طول 5.89 كلم إذ يعد ثاني أطول مسار في سباقات الفورمولا 1.

– سيلفرستون تحولت من إحدى ساحات الحرب العالمية الثانية إلى واحدة من أجمل الحلبات في العالم وملكة السرعة بكل المقاييس.

– توجد 4 حلبات في بريطانيا تمت إستضافة البطولة على مر السنين.

– الحلبة هي إحدى رموز شمال غرب لندن حيث تقع بعيدا عن العاصمة بنحو 120 كلم. وتستضيف الفورمولا ون منذ ستة عقود. الرقم القياسي لعدد مرات الفوز يشترك فيه كل من الفرنسي ألان بروست والبريطاني جيم كلارك، حيث فاز كلاهما بالمركز الأول خمس مرات

أبرز الأرقام والإحصائيات لحلبة سيلفرستون :

عدد مرات الإستضافة: 72

طول الحلبة: 5.891 كلم

عدد لفات السباق: 52 لفة

مسافة السباق: 306.198 كلم

أقصى سرعة تصلها السيارة: 302 كلم/س

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منعطفات الحلبة: 18 (10 الى اليمين و8 الى اليسار)

إتجاه الحلبة: بإتجاه عقارب الساعة

سعة الجمهور: 40 ألف متفرج

تأسيس الحلبة: 1948

الفائزين بمنصة العام الماضي (2017): 1. سيباستيان فيتيل (فيراري) 2. لويس هاميلتون(مرسيدس) 3. كيمي رايكونن (فيراري)

أكثر سائق فائز في جائزة بريطانيا الكبرى: البريطاني جيم كلارك ( 5 مرات) 1962, 1963, 1964, 1965, 1967

الفرنسي آلان بروست ( 5 مرات) 1983, 1985, 1989, 1990, 1993

البريطاني لويس هاميلتون ( 5 مرات) 2008, 2014, 2015, 2016, 2017

أكثر صانع فائز في جائزة بريطانيا الكبرى: فيراري ( 15 مرات) 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1961, 1976, 1978, 1990, 1998, 2002, 2003, 2004, 2007, 2011

حامل لقب أسرع لفة: 2017 البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) 1:30.621

إختيارات السائقين للإطارات: