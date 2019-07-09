كل ما تريد معرفته عن شركة دابسي الجديدة أقوى منافس لأوبر وكريم

تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة أحدث الشركات المنضمة لسوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول "دابسي"، والتي من المنتظر أن تكون منافساً قوياً لمثيلتيها، "أوبر وكريم".

ويعمل تطبيق "دابسي" على هواتف الآندرويد والآيفون، ويتيح طلب سيارات ملاكي

وأوتوبيسات ويخوت وطائرات ودراجات نارية.

وتستهدف الوصول إلى 100 ألف سائق قبل انطلاق التطبيق رسميا، بالإضافة إلى تنفيذ مليون رحلة خلال أول أيام عملها بالسوق المصرية.

ومن المنتظر أن تبدأ الشركة عملها في 3 مدن هي "القاهرة والغردقة وشرم الشيخ".

وعلمت "سيارات الوفد"، أن رواتب السائقين في الشركة الجديدة، من المنتظر أن تصل إلى 6 آلاف جنيها شهريا، بشرط تحقيق 400 رحلة و300 ساعة أونلاين، كما سيتم صرف حوافز إضافية للسائقين الحاصلين على تقييم 4.8 درجة.

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