ننشر تفاصيل ملكية شركة دابسي المنافس الجديد لأوبر وكريم

كشفت شركة دابسي dubci، عن مالكي الشركة ورأسمالها، بعدما أُشيع عن ملكيتها للحكومة.

أكدت دابسي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تقرر بدء العمل في سوق خدمات النقل الذكي، عبر المحمول، وستنافس أوبر وكريم، بطاقات بشرية كبرى تلبي طموح السوق المصرية.

قالت الشركة إن رأسمالها مصري بالكامل، لرجال أعمال مصريين

مدنيين ووطنيين، وما تداولته وسائل الإعلام ،ومواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بشراكة جهاز الخدمة الوطنية في الشركة، أو ملكيتها للحكومة المصرية، أمر غير صحيح على الإطلاق.

كما أوضحت الشركة، أنها تتطلع للحصول على دعم معنوي كبير من الدولة لإنجاح التجربة، في ظل وجود شركات منافسة في السوق المصرية.

Advertisements

أشارت دابس إلى أن العميد محمد سمير، يشغل منصب رئيس قطاع تطوير الموارد البشرية في الشركة، وضمن مجلس إدارتها؛ لما لديه من خبرات كمحاضر وخبير في مجال التنمية البشرية.

أعربت دابسي عن أملها في الحصول على رضا المتعاملين معها، وعموم الشعب المصري للخدمات المتنوعة التي ستقدمها، وستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

اختتمت دابسي بيانها مؤكدة أن قوى الشر تأبى لمصر أن تتقدم وتقف ضد أي مشروع واعد، قد يضيف للاقتصاد المصري، من خلال بث السموم والشائعات.