مصر تمنع 60 ألف مواطن من الدعم لامتلاكهم سيارات فارهة

الخليج ٣٦٥ نت – في لقاء صحفي مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للحديث حول تنقية بطاقات التموين، صرح قائلاً أن الوزارة مستمرة في حذف غير المستحقين من الدعم من بطاقات التموين، وذلك لضمان حصول المستحقين من المصريين على الدعم.

وأضاف المصيلحي قائلاً أنه ليس من المعقول أن شخصا يدفع ١٢٠٠ جنيها (270 ريال) شهريا استهلاكا للكهرباء يحصل على الدعم، ومن يدفع مصاريف مدارس أحد أبنائه 30 ألف جنيه (6800 ريال) سنويا فأكثر، وشاغلي الوظائف العليا”، وأكد على أنه أرسل خطابا لرئيس النواب، لتشكيل لجنة موسعة لوضع ضوابط ومعايير محددة لصرف الدعم.

وأشار وزير التموين، إلى أن هناك أكثر من ٦٠ ألف مواطن لديهم سيارات فارهة، مثل “همر” و”بي إم دبليو” و”مرسيدس” كان لديهم بطاقات تموين وتم حذفهم من الدعم.

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وأوضح الوزير إلى أن هناك معايير محددة للسيارات الفارهة التي يتم حذف مالكيها من الدعم التمويني، وهي أن تكون موديل 2014 فأحدث، وأن تكون سعة المحرك أكثر من 1.5 لتر، وأن تكون غالية الثمن.

ولقد تضمنت السيارات الفارهة كل من الموديلات الآتية:

1- مرسيدس

2- بي ام دبليو

3 – فولكس فاجن

4 – بورش

5 – أودي

6 – فيراري

7 – جاكوار

8 – دودج

9 – كاديلاك

10 – سيتروين DS.

11 – جيب جراند شيروكي.

12 -تويوتا لاند كروزر.

13 – لاند روفر.

14 – لكزس.

15- بنتلي.

16- كيا سيراتو.

17- هيونداي ألنترا.