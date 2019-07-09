6 أعطال رئيسية توقف محرك السيارة عن العمل

الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت تتعرض السيارات إلى العديد من المشاكل والأعطال، أبرز هذه الأعطال توقف السيارة عن الحركة مع عدم قدرة السائقين من تشغيل المحرك، وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة، لذا نستعرض اليوم أبرز الأعطال التي تتسبب في عدم تشغيل السيارة.

1- ضعف أو تلف البطارية

تعتبر البطارية أحد العوامل الرئيسية لتشغيل محرك السيارة، وذلك لإرسالها الشحنة الكهربائية المسؤولة عن إشعال خليط الوقود والأكسجين في المحرك ومن ثم تشغيل السيارة، فإذا سمعت أصوات طقطقة عند بدء التشغيل، فمن المرجح أن تكون المشكلة متعلقة بالبطارية.

2- وصلات البطارية

قم بفحص وصلات البطارية، حيث قد تكون المشكلة نابعة من عدم اتصال الكابلات مع الأجزاء المعدنية للبطارية، أو أن يكون الكابلين متصلين ولكن الأقطاب مغطاة بشوائب أو نواتج أكسدة، وفي هذه الحالة يجب تنظيف البطارية.

3- بادئ التشغيل “المارش”

في حال سلامة البطارية والوصلات، فقد ترجع المشكلة إلى المارش، حيث أنه المسؤول عن تشغيل البطارية وإعادة شحنها.

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4- نفاذ الوقود

من أكثر العوامل التي تسبب عدم تشغيل السيارة هو نفاذ الوقود، حيث أنه في بعض الأحيان قد يتعطل مؤشر الوقود في لوحة السيارة دون التفات السائق لهذا العطل، ويتسبب ذلك في نفاذ الوقود بشكل مفاجئ.

5- تلف أحد أجزاء دورة البنزين

تتكون دورة البنزين في السيارة من مضخة البنزين والبخاخات والأنابيب الموصلة للوقود، وفي حال انسداد أحد هذه الأجزاء فإن البنزين لن يصل إلى المحرك، مما يسبب عدم تشغيله.

6- الكويلات والبوجيهات

البوجيهات والكويلات هما الأجزاء المسؤولة عن توصيل الشحنة الكهربائية إلى المحرك كي يتم إشعال خليط الوقود والأكسجين، وفي حال تلف أحد هذه الأجزاء، فلن تتم عملية الاحتراق وتتوقف السيارة عن الحركة.