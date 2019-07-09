كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيرات تطرأ على سيارة Z4 M40i.. تعرف على المزايا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت شركة التعديل الإلمانية "جي باور" “G-Power” تعديلات تقنية على سيارة بي إم دبليو Z4 M40i، وأصبحت تنطلق السيارة بقوة إضافية تصل إلى 500 حصان.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية، أنها تقدم عدة مستويات من القوة للمحرك سداسي الأسطوانات، الذي تبلغ قوته 340 حصان و 500 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

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ويقدم المستوى الأول زيادة قدرها 40 حصان و 3 نيوتن متر، بينما يوفر المستوى الثاني زيادة قدرها 70 حصان و 80 نيوتن متر، وقد تم التوصل إلى هذه الزيادة بفضل تعديلات على إلكترونيات المحرك.

أما المستوى الثالث فيقدم للسيارة قوة 450 حصان و 640 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويصل المستوى الأعلى من التعديلات إلى قوة 500 حصان و 700 نيوتن متر، وتنعكس هذه القوة الكبيرة على السرعة القصوى للسيارة المعدلة، والتي تتجاوز حاجز 300 كلم س.

بالإضافة إلى رفع معدلات الأداء، تقدم شركة التعديل الألمانية لسيارة بي إم دبليو أيضا جنوط مسبوكة مقاس 20 بوصة.