عرض التأجير التمويلي من عبداللطيف جميل على تويوتا يارس 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بالحصول على سيارة بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل”، عبر شبكة فروع تزيد عن 160 فرعاً منتشرة في أرجاء المملكة على تويوتا يارس سيدان 2019.

هذا العرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ينتهى فى 31 يوليو 2019.

السيارات المشمولة في العرض:

– يارس سيدان 2019: أساسي 1.3

الدفعات الشهرية 990 ريال

فترة السداد 60 شهر

– يارس سيدان 2019: واي 1.5

الدفعات الشهرية 1,049 ريال

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فترة السداد 60 شهر

– يارس سيدان 2019: واي اكس 1.5

الدفعات الشهرية 1,211 ريال

فترة السداد 60 شهر

مميزات العرض:

بدون دفعة أولى

بدون كفيل

تأمين طرف ثالث وعلى جسم السيارة

سدد بيسر وسهولة من خلال سداد

دفعات شهرية تصل الى 60 شهر

إمكانية إعادة تمويل الدفعة الاخيرة على مدة سنه

معتمد من الهيئة الشرعیة

صورة العرض: