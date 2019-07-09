كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تستدعي أكثر من 600 ألف سيارة.. والسبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة فولكس فاجن الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير المركبات، باستدعاء مئات آلاف السيارات في السوق الأمريكية، ويرجع اليسبب في ذلك إلى وجود مشاكل في مصابيح الضوء العالي.

وأعلنت الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة في الولايات المتحدة عن إجمالي السيارات التي يتم استدعاؤها، ويبلغ 662 ألف و185 سيارة من طراز باسات واتلاس إنتاج الفترة بين 2012 حتى 2020 للطراز الأول والفترة بين 2018 حتى 2019 للطراز الثاني.

وأوضحت الإدارة، أن الأمر يتعلق بالتحديد بنقص أحد المكونات الذي يؤثر على إعدادات المصابيح ما يمكن أن يؤدي إلى تردي الرؤية ويزيد من خطر وقوع حوادث.

وأضافت الإدارة أن من المحتمل أن تبدأ فولكس فاجن بعد غد الأربعاء، في الاستدعاء المجاني عن طريق الموزعين الأمريكيين.