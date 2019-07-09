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عروض عبداللطيف جميل على تقسيط لكزس GS

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة عبداللطيف جميل عروض جديدة على سيارات لكزس في على سيارات لكزس GS CD 2018 وGS HH 2018، وهي مقدمة بالتعاون مع عبداللطيف جميل للسيارات – لكزس الذي يقدم خدمة التمويل.

هذه العروض لمدة محدودة، حيث تنتهى فى 31 يوليو 2019.

السيارات المشمولة في العرض:

  • السعر: 247,300 ريال

  • القسط الشهري: 5,033 ريال

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  • الدفعة الأولى: 24,730 ريال 

  • عدد الأشهر: 60 شهر

  • السعر: 251,300 ريال
  • القسط الشهري: 5,114 ريال
  • الدفعة الأولى: 25,130 ريال 
  • عدد الأشهر: 60 شهر

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