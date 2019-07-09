عروض عبداللطيف جميل على تقسيط لكزس GS

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة عبداللطيف جميل عروض جديدة على سيارات لكزس في السعودية على سيارات لكزس GS CD 2018 وGS HH 2018، وهي مقدمة بالتعاون مع عبداللطيف جميل للسيارات – لكزس الذي يقدم خدمة التمويل.
هذه العروض لمدة محدودة، حيث تنتهى فى 31 يوليو 2019.
السيارات المشمولة في العرض:
-لكزس GS CD 2018
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السعر: 247,300 ريال
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القسط الشهري: 5,033 ريال
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الدفعة الأولى: 24,730 ريال
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عدد الأشهر: 60 شهر
-لكزس GS HH 2018
- السعر: 251,300 ريال
- القسط الشهري: 5,114 ريال
- الدفعة الأولى: 25,130 ريال
- عدد الأشهر: 60 شهر
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