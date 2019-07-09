عروض عبداللطيف جميل على تقسيط لكزس GS

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة عبداللطيف جميل عروض جديدة على سيارات لكزس في السعودية على سيارات لكزس GS CD 2018 وGS HH 2018، وهي مقدمة بالتعاون مع عبداللطيف جميل للسيارات – لكزس الذي يقدم خدمة التمويل.

هذه العروض لمدة محدودة، حيث تنتهى فى 31 يوليو 2019.

السيارات المشمولة في العرض:

-لكزس GS CD 2018

السعر: 247,300 ريال

القسط الشهري: 5,033 ريال Advertisements

الدفعة الأولى: 24,730 ريال

عدد الأشهر: 60 شهر

-لكزس GS HH 2018