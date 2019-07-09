عرض الفلاح للسيارات علي تقسيط تويوتا كامري 2019

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة الفلاح للسيارات عن عرضها المميز بأقوى الخصومات وأقل الأسعار على سيارة تويوتا كامري استاندر 2019 بدون دفعة أولى وبقسط شهري يبدأ من 1727 ريال. يسري العرض حتى 31 يوليو 2019 او حتى نفاذ الكمية. مميزات العرض: بدون الدفعة الأولى.

التأجير مع الوعد بالتملك حتى 60 شهر لعملاء مصرف الراجحي.

تطبق الشروط والأحكام حسب شروط جهة التمويل. صورة العرض:

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