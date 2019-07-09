كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعرف الأرقام القياسية لأسرع سيارات بورش على حلبة نروبرجرنج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت بورش 919 Evo مؤخرًا من تحطيم الرقم القياسي لأسرع سيارة على الإطلاق في حلبة نوربرجرنج.

تأتي متسابقة بورش على أساس شقيقتها 919 متسابقة لو مان 24 ساعة، وأضاف مهندسو بورش الكثير من التحسينات لمحركات السيارة ففي حين ينتج محرك 2.0 لتر V4 قوة 710 حصان يطلق المحرك الكهربائي المرتبط به 433 حصان إضافية، وتزن السيارة فقط 849 كجم، ولم تقف التحسينات على المحركات فقد عدلت بورش التصميم الأيروديناميكي للسيارة فحصلت على قوة سفلية أعلى بنسبة 53%.

تمكنت هذه السيارة الغير اعتيادية تحقيق رقم 5:19.56 دقيقة فقط، لتصبح أسرع سيارة في تاريخ الحلبة الشهيرة، وإذا كنت ترى أنك غير قادر على امتلاك هذه السيارة لأن بورش لن تبيعها لك فما زلت قادراً على امتلاك أسرع سيارة إنتاجية على حلبة نروبرجرنج وبشعار بورش أيضاً وهي 911 GT2 RS MR بزمن 6:40.3 دقيقة أو ثالث أسرع سيارة إنتاجية على الحلبة، بورش 911 GT2 RS بزمن 6:47.3 دقيقة.