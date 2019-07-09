ظاهرة غريبة.. لماذا يستأجر اليابانيون سيارات دون قيادتها؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر اليابان من الدول التي لها مجموعة من التقاليد والعادات الغريبة التي تنفرد بها عن غيرها، أحد هذه العادات الغريبة هي قيام مجموعة كبيرة من الشعب الياباني في الفترة الأخيرة باستئجار السيارات دون أن يقوموا بقيادتها أو التحرك بها نهائياً.

وللوقوف على سبب هذه الظاهرة العجيبة والمنتشرة بشدة بين الشعب الياباني، قامت شركتا “أوريكس” و”تايمز 24 كو” بإجراء استطلاع بين المستخدمين المسجلين للشركتين والذي يزيدون عن مليوني مستخدم، وسؤالهم حول ما يجري.



جاءت نتيجة استطلاع الرأي في هذه الظاهرة شيء غريب وغير تقليدي، حيث اتضح أن بعض اليابانيين يأجرون السيارات من أجل النوم بها لساعات قليلة فقط أو حتى الحصول على مكان خاص للتحدث في الهاتف أو إنجاز بعض الأعمال التي تحتاج للهدوء والتركيز.



والبعض كانت إجابته أكثر غرابة، حيث تبين أن بعضهم يأجرون السيارات من أجل تناول وجبة أو سندويتش بعدما فشل في إيجاد مكان داخل المطعم، كما استخدم البعض السيارات المؤجرة كي يقوم بتخزين أغراضهم أو شحن هواتفهم.



وأكد الاستطلاع أن سبب انتشار هذه الظاهرة الغريبة نتاج تعدد شركات وتطبيقات مشاركة السيارات وسهولة استخدامها والوصول إليها، والأهم رخص أسعارها، علاوة على انتشار نقاط استعادة السيارات في جميع أنحاء البلاد، حيث يذكر أن إحدى الشركات المتخصصة في تأجير السيارات توفر لعملائها أكثر من 12 ألف مكان لاستقلال واسترجاع السيارات في مختلف أنحاء اليابان.