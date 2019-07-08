كيا الجبر تقدم برنامج تدريبي للسيدات عن العناية بالسيارات وصيانتها

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة تجاه مجتمعها مساهمة في زيادة مساحة التوعية المرورية لدى السيدات؛ نظمت الشركة مؤخرا برنامجا تدريبيا تحت عنوان ( العناية بالمركبة وصيانتها) في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية قدمه الإعلامي المتخصص في مجال السيارات حسن كتبي، بحضور نائب مدير عام الصيانة بشركة كيا موتورز في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السيد اتش ار تشو.

في بداية البرنامج رحب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية الأستاذ وائل بغدادي بالحاضرات متمنيا لهن الاستفادة من محتواها، وأوضح بان هذا البرنامج يندرج تحت العديد من الفعاليات والبرامج التي قامت بتنفيذها الشركة خدمة للمجتمع في مجالات شتى منها الجانب الانساني والتوعوي والرياضي، مؤكدا بأن هذه البرامج والفعاليات سوف تتواصل وتتطور استجابة للتفاعل والاصداء الايجابية التي نلسمها من المشاركين والمستفيدين من ما نقدمه.

عقب ذلك تحدث مدير عام الصيانة بشركة الجبر التجارية المهندس سعيد غنيم عن الأهمية الاستراتيجية التي تنظر من خلالها الشركة لتطوير خدمات ما بعد البيع والتي يأتي على رأسها قطاع الصيانة، لذلك حرصت على التوسع في إنشاء مراكز الصيانة في معظم مدن المملكة ودعمها بنقاط توزيع قطع الغيار التي استفادت بدروها من المستودع الاقليمي في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر مستودع قطع غيار لسيارات كيا موتورز في منطقة الشرق الاوسط.

ثم انطلق البرنامج التدريبي الذي قدم خلاله الأستاذ حسن كتبي عصارة تجربته في عالم السيارات وأوضح العديد من الممارسات الخاطئة التي من الممكن تجنبها للحفاظ على المركبة والتي يعد الحفاظ عليها جزء أساسي من السلامة المرورية قياسا بالارقام والدراسات التي تعكس أن هناك حوادث مميتة كانت بسبب أعطال بسيطة وعدم اهتمام بالصيانة أدت إلى حدوثها، وجاء تفاعل السيدات الحاضرات للدورة رائعا وقمن بطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات التي قام الأستاذ حسن كتبي بالرد عليها بإسهاب والشرح عمليا على السيارات التي وفرتها شركة الجبر التجارية في موقع البرنامج التدريبي، وفي ختام البرنامج قامت شركة الجبر التجارية بتكريم المشاركات وتسليمهن شهادات المشاركة في البرنامج.