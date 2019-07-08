“بالصور” بوجاتي SUV تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – لامبورجيني لديها SUV الآن، وكذلك مازيراتي وبنتلي ورولز رويس، كما تعمل فيراري واستون مارتن على موديلات كروس اوفر لهم، من عليه الدور الآن؟

تناقلت الإشاعات لفترة أن بوجاتي ستتبع خطاهم وتطور أقوى وأسرع وأغرب وأغلى SUV في العالم كما هو المعتاد منها.. حاليا لا توجد تأكيدات رسمية بعد، ولكن إذا قامت بوجاتي فعلا بصنع سيارة كهذا فنأمل أن تكون مشابهة لهذه الصور.

هذا المشروع من إبداع المصمم Sajdin Osmancevic من البوسنة والهرسك، والذي يعمل حاليا في سكودا، ما يعني أنها وبوجاتي في نفس عائلة مجموعة فولكس فاجن، ولكن هل هذا يجعله مؤهلاً لتصميم سيارات بوجاتي؟، لا نعلم يقيناً، ولكن التصميم الذي أبدعه هنا مدهش بالفعل.

Advertisements

السيارة تتمتع بخطوط قوية حادة الزوايا وعناصر تصميم أيقونية لبوجاتي، مثل شبكة التهوية الكبيرة على شكل حدوة الحصان وحرف C الأنيق الممتد لخلفية السيارة.

ولن تكون هذه أول مرة تتوسع فيها بوجاتي خارج عالم الكوبيه ببابين، حيث اشتهرت الشركة في بداياتها بصنع سيارات أكبر حجماً على يد مؤسسها ايتور بوجاتي نفسه، مثل سيارة Type 41 رويال ليموزين العملاقة أو عربة قطارات أو طائرات حتى.. ومن الرواج الهائل لسيارات الـ SUV حاليا، ليس من المستبعد أبداً أن تدخل بوجاتي هذا المجال يوماً ما.