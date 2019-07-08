"لامبورجيني" تعتزم احتواء الإنتاج للحفاظ على تفرد علامتها التجارية

تطرح سيارات "فيراري" و"بنتلي" و"لامبورجيني" للبيع بأسعار مرتفعة ليس فقط لأدائها القوي وتقنياتها المبهرة ورفاهيتها العالية، ولكن أيضاً لأن المستهلك يشتري شيئاً حصرياً لا يمتلكه الكثيرون.
وفي الآونة الأخيرة، تعرضت شركات مصنعة للسيارات الخارقة لضغوط من المساهمين من أجلزيادة إنتاجهم من النسخ المختلفة وتعظيم الأرباح.
ولكن المشكلة تكمن في أن زيادة الإنتاج سيُفقد هذا النوع من المركبات صفة الحصرية والتفرد ويجعلها تحت الطلب بكثرة على غرار السيارات الأخرى.
وعلى أثر ذلك، ورغم مطالبات المساهمين لها بإنتاج المزيد من السيارات الخارقة، قرر المسؤولون التنفيذيون في "لامبورجيني" احتواء الإنتاج وتقليص المعروض من منتجاتها للحفاظ على تفرد علامتها التجارية.
وأعلنت "لامبورجيني" عن خطة لإنتاج أكثر من ثمانية آلاف سيارة هذا العام رغم مطالبات المساهمين بزيادة الإنتاج إلى أكثر من عشرة آلاف وحدة.
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