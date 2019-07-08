"لاند روفر" تكشف عن نموذج جديد من سيارة الطرق الوعرة "ديفندر"

كتب: باسل الحلواني

أثارت مجموعة من الصور تم تسريبها مؤخراً لنموذج جديد من سيارات "ديفندر"، التابعة لعلامة "لاند روفر"، الشهيرة، إعجاب عشاق العلامة الإنجليزية حول العالم.

ويبدو النموذج الجديد من "ديفندر"، أكبر من سيارات ديفندر الحالية، حيث تأتي بهيكل طوله أكثر من 5 أمتار، وقمرة كبيرة تتسع لـ 8

ركاب.

ومن المنتظر أن تطلق هذه السيارة بـ 4 نماذج، ستزود جميعها بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تتحكم بالقيادة والسرعة، وأنظمة تتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة، وأنظمة أمان تعدل حركة السير أو تفعل منظومة الفرملة أوتوماتيكيا

عند الاقتراب من الأجسام الأخرى بصورة خطيرة.

وتستطيع هذه السيارة العمل بكفاءة في أصعب الظروف المناخية، وفي درجات حرارة مرتفعة، لكن مازال من غير المعروف بعد ما نوع المحركات التي ستزود بها هذه السيارات، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستزود بمحركات بنزين بـ 6 أسطوانات بعزم 350 و460 حصانا، ومحركات ديزل بعزم 320 حصانا، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 نقلات.