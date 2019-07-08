رولزرويس كولينان تخطف الأنظار في مضمار جودوود للسرعة

الخليج ٣٦٥ نت – لا أحد يتوقع أداء مبهراً من رولزرويس.. هذه سيارات تجسد الفخامة والراحة في أقصى صورها ولا تهتم بغير ذلك كثيراً، ولكن مع ذلك قررت الشركة المشاركة في مهرجان جودوود للسرعة لتسلق التلال في بريطانيا.

مضمار جودوود الضيق أيضاً لا يسمح لسيارات رولزرويس الثقيلة بعبوره بسهولة، خاصة عند المشاركة بكولينان SUV.. ولكن المفاجأة أن كولينان أكملت المضمار بتألق رغم حجمها الكبير، حيث هاجمت السيارة كل منعطف وممر مستقيم بكل قوة، متجاهلة فرجتها الواسعة عن الأرض.

للتذكير، كولينان لديها ارتفاع عن الأرض 22 بوصة في وضعية قيادة الطرق الوعرة، ولكن نشك أن هذه النسخة تحديداً تم رفعها عن الأرض لهذه الدرجة.. مع ذلك، نرى ان السيارة الفاخرة رفعت إحدى عجلاتها في الهواء.

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وقد جلس وراء المقود السائق البريطاني داريل جونز، لا نعلم ما إذا كانت التعليمات له بقيادة كولينان بهذا الجنون أو انه فعلها من نفسه، ولكن النتيجة مبهرة في كل الأحوال، خاصة بفضل محرك السيارة V12 سعة 6.75 لتر، والذي ساهم في هذا الأداء القوي في النهاية.