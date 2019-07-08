“بالصور” نظرة على سيارات أبرز رؤساء الدول حول العالم

الخليج ٣٦٥ نت – في أغلب الأحيان، يستخدم رؤساء بعض أشهر وأهم الدول حول العالم طرازات سيارات تعبر عن مدى قوة دولهم، حيث يفضلون اختيار سيارات محلية الصنع من علامات تابعة لبلادهم كي تعبر عن مدى قوتهم الصناعية والسياسية كذلك، ولهذا سوف نستعرض معكم اليوم نظرة على سيارات أبرز رؤساء الدول حول العالم.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهو أيضاً من مناصري فكرة استخدام السيارات محلية الصنع للافتخار بقدرات دولته في التصنيع، وذلك من خلال ليموزين اوروس سينات الروسية الفاخرة والتي تلقب باسم “كورتيج بمعنى الموكب، وذلك نظراً لكونها ذات محرك 8 سلندر من بورشه، مع هيكل مقاوم للرصاص والمتفجرات والأسلحة البيولوجية، في حين تمتلك الداخلية تصميم مستوحى من مرسيدس S-Class الفخمة مع عدة معدات تسمح للرئيس بإدارة الحروب من داخلها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تتعدى قيمة سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوالي 16 مليون دولار (60 مليون ريال)، وهي تأتي على هيئة ليموزين كاديلاك 1، الملقبة بالوحش، حيث تأتي بنسختين للتضليل والتمويه، وهي مصنوعة بهيكل فولاذي قادرة على مقاومة الرصاص بل والهجمات الصاروخية بفضل مدى سماكة حمايتها التي تجعل وزنها يتعدى 8 أطنان، كما يوجد بها أيضاً أنظمة مقاومة للحرائق مع أكياس دم من فصيلة الرئيس في حالة تطلب الأمر نقل بعض الدم له، وكذلك خزانات أكسجين خاصة لحماية الرئيس من أي هجوم كيميائي.

الرئيس الصيني شي جين بينغ

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يعد الرئيس الصيني شي جين بينغ واحد من أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم على الإطلاق، ونظراً لمدى رغبته في استعراض قدرات بلاده بالتصنيع وتقديم منتجات مميزة للغاية للعالم، فهو يستخدم دوماً سيارة ليموزين صينية فاخرة من نوع هونج تشي L5، والتي تأتي بسعر يتعدى 800,000$ (3 مليون ريال)، وهي تتميز بتصميم ذو طابع صيني خاص يشبه السيارات الصينية من القرن الماضي، في حين أن هيكلها بالكامل مضاد للرصاص.

الملكة البريطانية إليزابيث الثانية

تعد إليزابيث الثانية هي ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث التي تعد أكثر من 53 دولة كانت تتبع سابقاً الإمبراطورية البريطانية، وهو ما يجعلها من أهم وأكثر الشخصيات تأثيراً على الإطلاق، مما دعى بنتلي لتصميم سيارة خاصة بها في 2001 باسم ستيت ليموزين كسيارة ملكية حديثة لتصبح بعدها السيارة الرسمية للملكة، وهي تتميز بمحرك V8 قوي بقوة 400 حصان وتصميم كلاسيكي مع داخلية فخمة من الصوف والساتان بجانب أبواب تفتح للخلف.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

يعد إمانويل ماكرون واحد من أهم الرؤساء الأوروبيين نظراً لمدى قوة وحجم الاقتصاد والنفوذ السياسي الفرنسي عالمياً، وقد قام خلال العام الماضي بالظهور أثناء ركوبه في سيارة DS 7 كروس باك الفرنسية الفاخرة، والتي تعد SUV متوسطة ذات مميزات رائعة، وهي تحمل هيكل خاص مضاد للرصاص والهجمات الصاروخية مع فتحة سقف تسمح للرئيس بالخروج منها لتبادل التحيات مع المواطنين، وهو ما أدى لاكتساب هذه السيارة صيت كبير عالمياً بعدها خاصة نظراً لتوفرها للبيع في عدة أسواق.