كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاند روفر تكشف عن أحدث سياراتها المخصصة للطرق الوعرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة لاند روفر عن أحدث سياراتها المخصصة للطرق الوعرة ويطلق عليها "Defender".

وستقدم السيارة الجديدة في الأسواق العالمية بأربعة نماذج مختلفة التجهيزات، وستزود جميعا بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تتحكم بالقيادة والسرعة.

Advertisements

ومن المنتظر أن تتميز السيارة الجديدة كذلك بأنظمة تتحكم بحركة كل عجلة على حدة أثناء السير بالطرق الوعرة، وأنظمة أمان تعدِّل حركة السير أو تفعل منظومة الفرملة أوتوماتيكيا عند الاقتراب من الأجسام الخطرة.

ووفقا للتسريبات ستكون السيارة أكبر حجمًا من سيارات Defender الحالية، إذ ستزود بهيكل طوله أكثر من 5 أمتار، ومقصورة رئيسية تتسع لثمانية أفراد.

ولم تكشف شركة لاند روفر بعد عن نوع المحركات التي ستزود بها هذه السيارات، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستزود بمحركات بنزين بـ 6 أسطوانات بعزم 350 و460 حصانا، ومحركات ديزل بعزم 320 حصانا، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.