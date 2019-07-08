ميتسوبيشي لانسر 2021 تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من تدشين سيدان ميتسوبيشي لانسر في 2007، إلا أنها لا تزال حتى اللحظة مطروحة للبيع في أسواق مثل مصر والبرازيل وتايوان بنفس التصميم الذي صار قديماً بالفعل، في حين لم تعد متاحة في أغلب دول العالم الأخرى، ولكن من المحتمل رغم ذلك أن تعود لانسر لاحقاً بجيل جديد كلياً في المستقبل، وهو ما أكدته أحد أحدث التقارير مؤخراً.

بناء على هذه المعلومات، قام موقع Kolesa الروسي بمحاول تقديم تخيل واقعي لما يمكن أن تبدو عليه ميتسوبيشي لانسر في جيلها الحادي عشر، وذلك في حالة استخدام لغة تصميم Dynamic Shield “الدرع الديناميكي” الأحدث من العلامة اليابانية.

كانت الخطوة الأولى تستند على استخدام شبك ميتسوبيشي التقليدي مع خطوط كروم ممتدة للجانبين كما رأينا في طراز اكليبس كروس، في حين تم استخدام هيكل مستوحى من طراز سيدان رينو ميجان مع مصابيح LED نحيفة وأضواء نهارية تشبه تلك المستخدمة ببعض طرازات الشركة الأخيرة.

يستند التصميم أيضاً على الألوان المزدوجة في الهيكل الخارجي مع سقف وأعمدة أمامية رمادية داكنة لأجل الحصول على تأثير تباين مميز مع باقي أجزاء السيارة المطلية بالأبيض، وهو ما يجعل لانسر تبدو ديناميكية أكثر بفضل السقف الطافي.

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أما بالخلف فنجد مصابيح LED خلفية متصلة بشريط ضوئي يتبع صيحة التصميم الأحدث في خلفية السيارات، مع وجود مصد خلفي رياضي مع مشتت في الوسط وأنابيب عادم مخفية.

هذا ويذكر أن استخدام هيكل رينو ميجان هنا يبدو منطقياً نظراً لأن التقارير تذكر احتمال استخدام منصتها بالفعل في تطوير لانسر الجديدة.