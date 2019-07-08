هيئة النقل تضع آلية تسعير رسوم وسائل النقل العام.. إليك تفاصيلها

الخليج ٣٦٥ نت – تضمنت المسودة المطروحة لسياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام التي طرحتها هيئة النقل العام، تحديد الحد الأدنى لرسوم استخدام الأجرة العامة، على ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام باليوم 5% من متوسط الدخل اليومي داخل المدن و10% بالنسبة للرحلات الطويلة “الضواحي”، ودعت الهيئة إلى إبداء الآراء حتى نهاية يوم الخميس بعد القادم الموافق 18 يوليو.

التسعيرة لمسافة الـ80 كم من بداية الرحلة، تكون بمبلغ 10 ريالات، ومبلغ افتتاحي 5.5 ريال، ومبلغ 1.8 ريال لكل كيلومتر، وتكلفة الانتظار 80 هللة للدقيقة الواحدة، على أن يكون الرسم الافتتاحي خلال الفترة الليلية 10 ريالات.

أما إذا كانت المسافة أكثر من 80 كم من بداية الرحلة، يجب تطبيق خصم بنسبة 50% من تكلفة الكيلومتر للمسافة المتبقية من الرحلة، على أن يحمل الراكب أي رسوم أخرى مثل رسوم الطرق وغيرها حسب تكلفتها الفعلية.

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وتشمل المسودة تخفيضات بنسبة 50% لعدد من فئات المجتمع، وهم: الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومرضى السرطان، والطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والأطفال دون سن 6 سنوات يكون نقلهم مجاناً.