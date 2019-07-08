كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس واجن ID R تحصد لقب أسرع سيارة في احتفال السرعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت فولكس واجن من تحطيم الرقم القياسي لأسرع سيارة في مضمار احتفال السرعة في تلة Goodwood.

تعرف فولكس واجن ID R كواحدة من أسرع السيارات وأقواها أداءً وثباتاً فقد تمكنت من تحطيم الرقم القياسي كأسرع سيارة كهربائية في حلبة نوربرجرنج، وتمكنت السيارة من تحقيق الزمن القياسي لأسرع سيارة في مضمار تلّة Goodwood لاحتفال السرعة.

من المثير أن الرقم السابق كان محفوظاً لصالح مكلارين MP4/13 F1 طوال الـ20 سنة الماضية منذ عام 1999، وتمكنت المتسابقة من تحقيق زمن 41.18 ثانية بتقنيات ذلك العصر واستمرت إلى اليوم حيث تمكنت فولكس واجن ID R من تسجيل زمن 39.90 ثانية فقط.