خلفية شيفروليه C8 كورفيت 2020 تتسرب صورتها

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صورة لخلفية شيفروليه C8 كورفيت المنتظرة طويلاً على صفحات الإنترنت، وما نراه هنا هو طلاء أزرق من نوع Elkhart وتصميم مألوف للخلفية بفضل الرسومات التوقعية الكثيرة التي رأيناها للسيارة على مدار الأشهر الأخيرة.
لنبدأ بالمصابيح الخلفية، والتي تشارك بعض سماتها مع شيفروليه كمارو، كما أن الأجزاء السفلية من المصابيح تأتي بلون أحمر بينما الجزء العلوي ملون بالأبيض ويستخدم للإضاءة عند العودة للوراء.
كما يبدو أن C8 كورفيت ستحصل على الجناح الخلفي المثير للاهتمام، والذي رأيناه في النماذج الاختبارية على مدار العامين الأخيرين.. وبالانتقال أسفل المصابيح، نلاحظ زوج من فتحات الهواء السوداء الصغيرة، ومن علامات السيارة المهمة الأخرى هو المصد الخلفي الأسود المصقول وأنابيب عادم رباعية مربعة.
وستكشف شيفروليه عن C8 كورفيت في 18 يوليو، وبناء على دقة الرسوم التوقعية مقارنة بخلفية السيارة، نتوقع دقة مشابهة لمقدمة السيارة، ما يعني في الغالب وجود مصابيح أمامية منحنية وفتحات هواء حادة الزوايا.. تابعونا على مدار الأسابيع القادم للتغطية الكاملة لتدشين C8 كورفيت.
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