الفنان عبدالله السدحان ينتقد طريقة تعامل وكلاء السيارات مع العملاء.. والتجارة ترد

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت وزارة التجارة مع التغريدة الخاصة بالفنان عبدالله السدحان التي نشرها على صفحته الرسمية عبر “تويتر”، وعلّق فيها على طريقة تعامل وكلاء السيارات مع العملاء بخصوص المدة أو المسافة المقطوعة، والتي تخضع للضمان ويستفيد منها صاحب السيارة.

وكانت التغريدة: “ضمان السيارة من قبل الوكالة الملاحظ إنه مرن لمصلحة (الوكيل) وليس المشتري حيث يُحسب بالسنوات وبالكيلومتر، وعند الأعطال تتم الحسبة أيهما أفضل للوكيل، مثال تجاوزت السيارة عمر الضمان ولم تتجاوز الكيلومترات المخصصة فيبقى الإصلاح على حسابك.. هل هذا صحيح ولماذا ؟”.

وجاء رد الوزارة، كالتالي: “مرحباً بك، تنص لائحة أحكام تقديم الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع، على أنه يجب ألا يقل ضمان المركبة عن عامين أو ستين الف كيلو متر أيهما أقرب”.