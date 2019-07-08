القيادة على أكتاف الطريق مخالفة مرورية وهذه غرامتها المالية

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت إدارة المرور السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة القيادة على المسارات المخصصة لذلك، وتجنب القيادة على أكتاف الطريق، وهو الجزء بعد الخط الأصفر.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة لذلك، وتجنب القيادة على أكتاف الطريق”.
وأوضح الحساب أن القيادة على أكتاف الطريق تعد مخالفة مرورية، وردت بالجدول رقم 5 للمخالفات المرورية في البند 14، بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000-2000 ريال.
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