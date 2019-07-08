شركة سيارات كهربائية تقتنص موظفي فورد وماكلارين وتيسلا وابل

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن ظهرت ريفيان على الساحة بالعام الماضي، أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية الناشئة، ريفيان، عن تأمينها عدة استثمارات كبرى من امازون وفورد، وقد تضاعف حجم موظفيها منذ العام لتمتلك حالياً 750 موظف بعد أن قامت بتوظيف العديد من موظفي فورد وماكلارين وتيسلا السابقين.

رغم ذلك، كانت شركة Faraday Future الأمريكية الناشئة لتطوير السيارات الكهربائية الذكية ومنافسة ريفيان، هي أكثر الشركات التي استطاعت الأخيرة أن تجذب منها العديد من الموظفين، والذين بلغ عددهم نحو 50، حيث وظفت ريفيان 34 موظفاً منهم خاصة بعد أن بدأت شركة Faraday Future بتسريح بعض موظفيها نتيجة ما تواجهه من مشكلات مادية.

إضافة لذلك، عينّت ريفيان أول مدير تكنولوجيا تنفيذي لها مؤخراً ليكون ذلك هو مايك بيل، نائب رئيس آبل السابق والذي ساهم في إطلاق آيفون، حيث توضح لنا تلك التعيينات مدى جدية الشركة في تقديم أول بيك اب كهربائية عالية المدى بغرض التفوق على تيسلا خاصة، بجانب عدة شركات أخرى مثل جنرال موتورز وفورد.

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أكدت ريفيان على أنها تسعى دوماً لاختيار الأشخاص ذوي المهارات اللازمة بالنسبة لها، خاصة بعد أن قضت الشركة فترة كبيرة منذ تأسيسها في 2009 دون أي ظهور إعلامي يذكر، قبل أن تبدأ بالعام الماضي في إعلان أهدافها في صنع سيارات كهربائية ذات مدى عالي وأداء يسمح بتحمل الطرق الوعرة مع مستويات عالية للغاية من التصميمات والتقنيات.

هذا ويذكر أن ريفيان كانت قد كشفت عن طرازات البيك اب والـSUV الفاخرة الخاصة بها في نوفمبر الماضي، حيث تبدأ الأسعار لكلاهما عند 70,000$ (262,500 ريال)، لتستثمر امازون بعدها 700 مليون دولار (2.62 مليار ريال) في الشركة الناشئة، وقد تبعتها فورد بعدها بشهرين لتستثمر في ريفيان 500 مليون دولار (1.87 مليار ريال)، إضافة لنية فورد استخدام منصة ريفيان الكهربائية بصناعة إحدى طرازاتها المستقبلية.