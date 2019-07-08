اودي ستلغي الشاشات في سياراتها.. وهذا هو البديل الأكثر تطوراً

الخليج ٣٦٥ نت – منذ عدة أعوام، لم تكن السيارات مليئة بالشاشات والتقنيات المختلفة التي نجدها بها حالياً، حيث كانت الحياة أبسط حينها، ولكننا نشهد حالياً تطور متسارع في ذلك النطاق، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الترفيه المعلوماتي التي تستند دوماً على شاشة وسطية كبيرة، وأحياناً شاشتين بجوار بعضهما البعض، ولكن اودي تنوي التوجه نحو مستقبل مختلف.

حسب أحدث تقارير مجلة Autocar الإنجليزية، قال مدير تصميم اودي، مارك ليشت، أن الشاشات داخل مقصورة السيارات قد تنتهي صيحتها خلال أقل من 10 أعوام، وذلك بسبب انتشار شاشات عرض العلوية (HUD)، حيث ينتظر أن تتحول هذه الشاشات لاستخدام تقنية الواقع المعزز التي تجسد الأشياء في الواقع أمامك مع التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية، وهو ما يعني نهاية عصر الشاشات الرقمية بشكلها الحالي.

أشار تقرير Autocar أيضاً إلى أن المستقبل ينعكس على كروس أوفر اودي Q4 E-Tron الكهربائية باعتبارها تعطينا نبذة عن طرازات العلامة الألمانية القادمة، والتي يخطط أن يبدأ إنتاجها في 2021.