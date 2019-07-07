“بالصور” نظرة على النسخة الروسية من همر SUV

الخليج ٣٦٥ نت – عادة ما تختلف المعدات العسكرية الروسية والأمريكية عن بعضهما كثيراً من حيث الشكل الخارجي والتصميم العام، ولكن في حالة دمجهما معاً، من الممكن أن نحصل على تصميم مميز مثل ما سنراه اليوم.

كشف المصمم الروسي الكسندر اساييف مؤخراً عن نموذج H-UAZ الاختباري العسكري، والمعتمد على دمج خصائص تصميم همر H2 وH3 مع سيارة UAZ 2206 العسكرية والتي كانت تعد ميني فان مخصصة للطرق الوعرة تابعة للجيش السوفيتي في الستينات.

يأتي نموذج H-UAZ الاختباري بنسختين، لتكون الأولى مع صندوق بيك اب قصير، والثانية على شكل واجن مغلق، فيما يحمل التصميم مختلف سمات الطرق الوعرة لتظهر لنا مدى قدرتها على قهر مختلف التضاريس مع مقدمة قصيرة تسمح للسائق برؤية الطريق أمامه بشكل أفضل، في حين أن عناصر همر التصميمة تبدو متناسقة مع كافة اجزاء المركبة العسكرية القوية.

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هذا وعلى الرغم من مدى جمال التصميم وواقعيته، إلا أنه من الصعب أن تبدأ روسيا في إنتاجها بأي وقت قريب، حي تظل مجرد فكرة رائعة في الوقت الحالي.